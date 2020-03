Aulas da rede estadual serão suspensas a partir desta quinta

Decreto com as informações sobre a suspensão das aulas deve ser publicado até esta terça (17). Secretaria de Educação vai orientar as escolas.

As aulas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul serão suspensas a partir de quinta-feira (19) devido a pandemia do Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, na manhã desta segunda (16).

O Brasil tem 200 casos confirmados do novo coronavírus, segundo balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite de domingo (15). No RS, sete pessoas foram confirmadas com a doença.

O decreto com as informações sobre a suspensão das aulas deve ser publicado até esta terça (17). Nos próximos dias equipes da Secretaria de Educação vão orientar as escolas.

De acordo com o governador, a recomendação será a mesma para as instituições das redes privada e municipal.

“Não há motivo para pânico. Todas essas políticas estão sendo estabelecidas para que possamos retardar ao avanço da disseminação do vírus. Não há expectativa de que não seja disseminado, mas que seja disseminado no limite da capacidade da nossa infraestrutura de saúde para os casos mais graves.”

Servidores, em férias, da segurança pública e da saúde serão chamados para ajudar nessas áreas.

Eventos públicos do governo também foram suspensos, e não são recomendadas atividades com mais de 100 pessoas. O governador comunicou que a medida ainda é uma recomendação, mas pode ser determinação ao longo do tempo.

Outra medida anunciada é a suspensão, por 120 dias, da chamada “prova de vida” – a atualização de dados cadastrais dos inativos e pensionistas do estado, que estão no grupo de risco do coronavírus.

Uma vez por ano, os inativos e pensionistas, ou procuradores, precisam comparecer a agências do Banrisul para comprovar que estão vivos, para evitar fraudes e o pagamento indevido dos benefícios.

A medida é similar à anunciada pelo governo federal, que suspendeu por 120 dias a prova de vida dos beneficiários do INSS.