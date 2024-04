Aulas do Polo do Jacaquá reiniciaram mais de um mês após as demais escolas da rede muncipal

As aulas nas escolas da rede municipal, na zona urbana, iniciaram no último dia 19 de fevereiro. Porém, o reinício do ano letivo na maioria dos polos rurais atrasou em mais de duas semanas, devido ao transporte escolar em que a empresa Nogueira deveria ter em mãos a renovação do contrato da Prefeitura para realizar os serviços.

Memso assim, a escola de Ensino Básico Costa Leite – Polo do Jacaquá só reiniciou o ano letivo na última quinta-feira, dia 11, mais de um mês depois das outras escolas da rede municipal em Alegrete.

A empresa Nogueira, responsável por 27 linhas, conforme seu proprietário João Nogueira, não participou do contrato para fazer o transporte para aquele Polo. Ele disse que outras três participaram da licitação e não tinham documentação. Conforme Nogueira, foi aberto um contrato emergencial e sua empresa foi habilitada. Ele adiantou, ainda, que terão mais duas linhas para o Durasnal e outra para o Passo Novo.

A recuperação das aulas fica a cargo do setor pedagócio da SECEL.