Aulas estão suspensas por tempo indeterminado no IFFar após temporal

O temporal que atingiu Alegrete na noite deste sábado (26) provocou danos nas instalações do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete, localizado na região do Passo Novo. Diante da situação, a instituição suspendeu as aulas por tempo indeterminado.

Em comunicado divulgado neste domingo (27), o IFFar informou que os danos nas instalações foram significativos. A instituição também confirmou que todas as pessoas estão bem e não há registro de feridos.

A direção do campus ainda avalia as condições da estrutura após a passagem do temporal. Entre os danos registrados na região estão destelhamentos, alagamentos e outros prejuízos provocados pela intensidade da chuva, do vento e do granizo.

Aulas suspensas

Em razão dos danos e da necessidade de avaliação das instalações, as atividades acadêmicas do Campus Alegrete permanecem suspensas por tempo indeterminado.

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Segundo o IFFar, novas informações sobre a situação do campus e a previsão de retorno das atividades serão divulgadas pelos canais oficiais da instituição.

Temporal atingiu a região do Passo Novo

O Campus Alegrete está localizado às margens da RS-377, na região do Passo Novo, uma das áreas mais afetadas pelo temporal.

A ocorrência provocou danos em imóveis e estruturas da localidade e mobilizou equipes para o atendimento às famílias atingidas e para o levantamento dos prejuízos. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido alerta para a possibilidade de tempestades acompanhadas de vento forte e granizo na região de Alegrete.

O levantamento dos danos continua sendo realizado. A prioridade, neste momento, é garantir a segurança das pessoas e avaliar as condições das estruturas atingidas. O IFFar deverá divulgar novas orientações à comunidade acadêmica conforme o avanço das avaliações no Campus Alegrete.