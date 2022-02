Aulas iniciam nesta segunda-feira em escolas municipais da área urbana de Alegrete

O início das aulas na rede municipal será nesta segunda-feira, 14. Foram pelo menos 45 dias de preparativos.

Durante janeiro inteiro e as duas primeiras semanas de fevereiro, as equipes da Secel trabalharam duro, preparando da melhor e mais segura forma o retorno das aulas presenciais do ano letivo de 2022.

Cada passo, cada decisão, cada detalhe foi discutido à exaustão, com todas as partes envolvidas. Professores que integram o Conselho Municipal de Educação, por exemplo, participaram diretamente do processo. “Um suporte imprescindível de forma a assegurar que todas as decisões na formação dos quadros estejam rigorosamente dentro da legalidade”, avalia a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero.

A equipe da área pedagógica deu o melhor de si, num alinhamento permanente com as equipes diretivas das escolas. Tais equipes foram ouvidas uma a uma, quando expuseram suas demandas, suas necessidades e suas precariedades. O Departamento de Recursos Humanos contou também com o suporte de professores que integram o Conselho Municipal de Educação, para que cada escola tenha material humano para bem atender seu corpo discente e docente com critério.

Cuidados na Pandemia

ĹOs cuidados com a pandemia são também prioridade. Todas as escolas passaram por um cuidadoso processo de limpeza e desinfecção dos ambientes que terão manutenção e atenção redobradas. Da mesma forma, o cuidado no preparo dos alimentos. A Secel conta ainda com o suporte do Programa Saúde na Escola, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Saúde do Município. Não faltarão álcool gel tampouco máscaras de proteção contra o coronavírus e suas variantes.

O cronograma de reuniões e formações pedagógicas já está finalizado, dividido entre os diferentes segmentos e níveis.

A secretária também anunciou a aquisição de 735 conjuntos de classes e cadeiras para a rede municipal, através do programa de revitalização dos espaços escolares.

Polos Rurais

Quanto ao retorno das aulas nos polos, estas deverão ocorrer na próxima quinzena, haja vista a Secel estar aguardando a conclusão do processo licitatório do transporte escolar, que teve início em outubro de 2021 e agora encaminha-se para a etapa final.

A secretária Ângela Viero e sua equipe comemoram que finalmente os alunos dos polos rurais terão retomadas as suas atividades. “Nesse período tenso de cuidados com a pandemia, não deixamos nosso alunado desamparado. Felizmente pudemos atendê-los através de projetos criativos e generosos como o “Escola na Porteira”, quando pudemos promover o contato direto dos alunos com suas professoras, amenizando a solidão das distâncias”, ressalta.