Aulas nos Polos Rurais, de Alegrete, começam em março

Das 36 linhas que fazem o transporte escolar aqui em Alegrete, 29 serão a cargo da empresa Nogueira e outras sete de uma empresa de fora – Alisson Machi Rey, que vai fazer o trabalho por contrato emergencial.

Os pais dos alunos estão apreensivos para que o ano letivo comece, visto que os alunos dos Polos Rurais estão sem aulas presenciais há dois anos, devido a pandemia. Aqui na área urbana as aulas iniciaram dia 14 na Rede Municipal.

O empresário Joao Nogueira diz que no próximo dia 2 de março haverá a apresentação da frota em frente ao Parque Dr. Lauro Dorneles.

A Secretária Ângela Vieiro diz que as tratativas é de que a frota seja apresentada dia 2 e as aulas comecem dia 3 de março nas escolas rurais do Município.