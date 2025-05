Aulas são suspensas nas escolas rurais de Alegrete devido às chuvas

O excesso de chuva, com registro de mais de 200 mm em algumas localidades do interior, afetou as estradas e, com isso, o transporte escolar — que percorre cerca de cinco mil quilômetros por dia para levar alunos e professores até as escolas — não pode operar.

Por segurança de todos que utilizam o serviço, o transporte foi suspenso pela Secretaria até que as condições do tempo melhorem. “Rodar em estradas inundadas é um perigo”, comentou uma mãe de aluno do Polo do Angico, acrescentando que muitos pais também estão optando por manter os filhos em casa. Somente nas escolas rurais de Alegrete, são mais de 800 alunos atendidos.