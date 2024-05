Aulas suspensas no Município de Alegrete

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Rodrigo Guterres, informou que tanto os Polos quanto a área urbana terão aulas suspensas até a próxima semana, isso inclui esta quinta e sexta-feira. A prioridade é a segurança de todos – pontuou Secretário.

Alguns educandários serão utilizados como abrigo para famílias desalojadas. A decisão segue a suspensão das aulas em escolas públicas do Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas, anunciada pelo Governador Eduardo Leite em coletiva nesta quarta-feira, 1º.

Da mesma forma, devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a Urcamp suspendeu as aulas presenciais nos dias 2 e 3, juntamente com as avaliações. As avaliações virtuais programadas para esses dias serão prorrogadas. Aulas virtuais síncronas opcionais serão realizadas, sem introdução de novos conteúdos. O expediente administrativo presencial em Bagé será mantido até às 17h, priorizando a segurança dos colaboradores, enquanto nos outros campi será transferido para o home office. Essas medidas valem para todos os níveis de ensino na Urcamp.