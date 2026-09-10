Aumenta emissão de GTAs na Inspetoria de Alegrete entre participantes dos desfiles dos Festejos

Agora na época de cavalgadas e desfiles dos Festejos, a movimentação de gaúchos se concentra em parte na Inspetoria Veterinária de Alegrete. Para poder participar de cavalgadas ou desfiles é necessário as Guias de Transporte Animal, pois a maioria dos cavalos vem de propriedades no interior de Alegrete.

Nas últimas semanas, o movimento aumentou consideravelmente na Inspetoria, por conta de donos de animais para emissão das GTAs, visto que deste dia 10 acontece a chegada da chama no Marco das Três Divisas, e lá se juntam dezenas de cavalarianos à comitiva principal que conduz a centelha até Alegrete para abertura oficial dos Festejos, dia 13 de setembro, no Monumento ao Expedicionário.

Para emitir a GTA é necessário que os donos dos cavalos tenham o registro do animal, declaração de exame de anemia e a resenha de sinais e marcas visíveis em cada cavalo. Essas exigências são para garantir a sanidade dos cavalos, visto que nesta época se reúnem uma grande quantidade em concentrações e nos desfiles dos Festejos em Alegrete

O supervisor Regional da Inspetoria Veterinária Augusto Flores da Cunha Sheren fala da importância da emissão das GTAs e adianta que terão pontos de fiscalização durante os desfiles em Alegrete.