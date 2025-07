Aumenta exportação de ovos no primeiro semestre

As exportações de ovos barsileiros, incluindo produtos in natura e processados, totalizaram 24.915 toneladas no primeiro semestre de 2025. O levantamento foi divulgado na quinta-feira, dia 10, pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Sobre o resultado, a entidade também informou que o volume foi 192,5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, com 8.518 toneladas embarcadas.

A receita obtida com as exportações entre janeiro e junho alcançou US$ 57,759 milhões, resultado 216,3% superior ao registrado no mesmo período de 2024, com US$ 18,622 milhões. Apenas em junho, os embarques de ovos chegaram a 6.558 toneladas, número 308,3% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. A receita obtida no mês foi de US$ 15,659 milhões, saldo 288,8% superior em relação a junho do ano anterior.

Os Estados Unidos consolidaram-se como o principal destino das exportações brasileiras no semestre, com 15.202 toneladas embarcadas (+1247%), gerando receita de US$ 33,1 milhões (+1586,2%). Em seguida, aparecem o México, com 1.586 toneladas e US$ 6,9 milhões em receita, e o Japão, com 1.570 toneladas (+152,1%) e US$ 3,7 milhões (+143,2%).

Outros destaques incluem Angola, com 686 toneladas e US$ 1,1 milhão; Serra Leoa, com 473 toneladas (+359,6%) e US$ 766 mil (+373,5%); e Uruguai, com 369 toneladas (-14,3%) e US$ 1,24 milhão (-18,5%). Por outro lado, o Chile registrou queda de 16,6% nos volumes (2.426 toneladas) e leve retração de 2% na receita, com US$ 6,85 milhões.

Com informações da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).