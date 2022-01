Aumenta o número de casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul emitiu nesta semana, um aviso de risco para 21 regiões do Rio Grande do Sul, devido ao aumento do número de casos confirmados da doença.



O Estado contabilizou um aumento significativo e expressivo no número de casos no mês de janeiro, devido ao aumento do número de transmissão e também, devido aos atrasos no sistema.



A variante tem se mostrado bastante transmissível, sendo um perigo ao Rio Grande do Sul — relatou o governador Eduardo Leite à imprensa. O documento emitido pelo Governo do Estado tem como objetivo alertar as regiões sobre o aumento do perigo e os avisos foram necessários em razão da disparada de casos confirmados em diversos países em que há dominância da variante ômicron, alguns deles apresentando os maiores números de registros desde o início da pandemia.



Estamos enfrentando mais um momento delicado em nosso município que requer muita atenção. O número de casos positivos teve um aumento expressivo nos últimos dias e, por consequência, a procura por atendimentos aumentou, necessitando a reabertura do gripário no Ginásio da escola Osvaldo Aranha.



Os atendimentos serão realizados a partir do dia 06 de janeiro, quinta-feira, das 12h às 21h. Serão atendidos somente aqueles pacientes que apresentarem síndrome gripal. Os pacientes com síndrome gripal podem apresentar febre, calafrios, tosse, fadiga, dor de garganta, dores de cabeça e diarréia. Podendo apresentar alteração ou perda do paladar/olfato. Por esse motivo, reforçamos a importância de seguirmos os protocolos de segurança, higienizando as mãos com sabão e álcool em gel, utilizando máscara de proteção, mantendo o distanciamento e evitando aglomerações, para o bem de toda comunidade. Salientamos que as visitas no hospital foram suspensas por tempo indeterminado para proteção de todos.



É de suma importância que os cuidados de prevenção sejam redobrados, cumprindo todos os protocolos sanitários e de distanciamento social para que consigamos evitar as transmissões.