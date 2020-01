Aumenta procura por locação de imóveis, em Alegrete, neste início do ano

Todo o início de ano acontece a mesma coisa, aumenta a procura de imóveis para alugar em Alegrete.

São dezenas de militares que chegam à cidade transferidos para as unidades militares e também estudantes, de fora de Alegrete, que vão ingressar em um dos seis cursos de graduação da Unipampa.

As imobiliárias confirmam a grande procura por locações, destacando que o que mais tem são apartamentos de 2 ou 3 dormitórios. Os preços variam, conforme a localização e se tem elevador ou garagem. Os mais em conta saem por 800 reais, mas tem até por 3 mil reais o aluguel. Militares que vão servir em unidades como 6º RCB ou 10º B Log buscam casas em bairros próximos, como o Boa Vista.

As oferta de casas são mais restritas em relação a apartamentos. O maior número de casas é em bairros, porque na área central a grande oferta mesmo é de apartamentos.

Para fazer locação a pessoa tem que ter fiadores e preencher um contrato onde se compromete a cuidar do imóvel, pagar nas datas estipuladas o valor do aluguel, do condomínio e em alguns casos o IPTU do imóvel.

Vera Soares Pedroso