Aumentam casos de hepatite A no RS e Alegrete mantém calendário de vacinação

Os dados são do Ministério da Saúde e da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul (SES). A maioria dos diagnósticos é em homens de 20 a 49 anos de idade.

A hepatite A é uma inflamação no fígado causada por uma infecção viral. A transmissão pode ocorrer, principalmente, pela relação sexual. Pessoas que vivem em locais com problemas na coleta e tratamento de esgoto também estão expostas à doença.

O setor de imunizações da Secretaria da Saúde de Alegrete informa que a vacina contra hepatite faz parte do calendário básico de vacinação no SUS, com dose única aos 15 meses de idade. A criança que não fez nesta idade , pode receber a vacina até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para adultos, só em situações especiais determinadas pelo Ministério da Saúde.