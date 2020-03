Aumentam golpes de empréstimos por telefone

Mesmo com todas as orientações do Procon para que as pessoas não caiam em golpes por telefones, todos os dias, o orgão atende inúmeros casos em Alegrete.

As ofertas para negativados, ou seja, quem está com o nome sujo, de empréstimo anunciados pela internet faz muita gente cair em golpes, disse Antônio Rogoski do Procon aqui da cidade.

Para liberar, por exemplo, 50 mil reais as falsas empresas de crédito exigência que as pessoas paguem até cinco mil. Às vezes e, no desespero, muito arrumam emprestado e caem no golpe, já que a conta é de pessoa física. Isso é bem mais comum do que se imagina, diz o servidor do Procon.

Em algumas financeiras, os problemas também continuam. As pessoas pegam 2 mil de empréstimo e quando ocorre algum atraso, a conta está impagável, e ninguém explica nada, diz Rogoski. As pessoas ficam desesperadas, porque depois de sujar o nome fica difícil para limpar.

É preciso evitar contrair empréstimo, a não ser em caso de extrema necessidade, e para isso é necessário que não gastem mais do que recebem, porque fatalmente vão ter seu nome sujo e daí para poder voltar a comprar com crédito será bem mais difícil, alerta.