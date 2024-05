Aumento na taxa de positividade para dengue em Alegrete eleva o número de casos da doença para 35

Dados do 20º boletim emitido pela vigilância epidemiológica registraram o aumento da taxa de positividade de 5% para 7,40%. O trabalho feito pelo profissional Marcos Rego Dorneles revela que 16 dos 35 casos positivos estão concentrados em 8 bairros considerados de alto risco. No total, a doença já chegou a 22 pontos do município.

Os casos notificados chegaram a 473, com 397 situações descartadas e 41 casos sendo investigados. Dos positivos, 28 foram confirmados em Alegrete e os outros 7 são considerados importados. Nas faixas etárias de 70-74 e 55-59 anos, somam-se dois casos. Há dois positivos nas idades de 65-69, 50-54 e 10-14 anos. Nas faixas etárias de 60-64, 40-44, 30-34, 25-29 e 20-24 anos, cada uma possui três pacientes com dengue. Já com quatro casos cada, estão as idades de 45-49, 35-39 e 15-19 anos.

Em caso de sintomas, a população deve procurar um serviço de saúde, ingerir muita água e evitar o uso de medicamentos por conta própria. O serviço médico fornecerá as orientações necessárias para cada caso.