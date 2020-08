Autor confesso da morte filho teve um acompanhamento hostil da DP ao Presídio

Compartilhe











A chegada do homem de 19 anos, que confessou ter agredido o filho de um ano e oito meses, no Presídio Estadual de Alegrete foi com reforço policial e protesto em frente à Casa Prisional. Ele foi encaminhado por volta das 23h40min. Além da Polícia Civil, duas guarnições da Brigada Militar também acompanharam o translado da DP para o PEAL devido ao número consideravel de pessoas e motociclistas que estavam na frente da DP e foram acompanhando as viaturas.

Muitos com gritos de ordem o chamavam de assassino. Também ouve gritos que tiveram a intenção de comunicar os apenados que ele estava chegando. Outros buscavam por justiça no código dos detentos. Muitos externavam o que as pessoas estão sentindo com a crueldade em que o menino foi submetido. Marcio Anjos Jaques deu entrada na Santa Casa de Alegrete na noite de domingo, com várias lesões pelo corpo. Ele foi levado à UTI e não resistiu. O laudo médico apontou que o menino havia sofrido traumatismo craniano e hemorragia. Numa rápida ação da Polícia Civil, o pai do menino foi preso e confessou ter agredido a criança com uma taquara. O Delegado Valeriano Neto solicitou a prisão preventiva do mesmo.

O crime gerou uma forte comoção na cidade e foi notícia em vários veículos de comunicação, no Município e em outra cidades.