Autor confesso de assassinato de mãe e filho, em Itaara, é encontrado morto dentro de cela

Foi encontrado enforcado, por volta das 7h desta quinta-feira, em uma cela da Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm), Leonardo de Lima Zoconi, 22 anos, autor confesso do duplo homicídio de Tatiana Armanini Hauenstein, 44 anos, e Giovani Armanini Hauensten, 8 anos.

A mãe e o filho haviam sido encontrados mortos no final da manhã de segunda-feira em um mirante na Estrada do Perau, entre Santa Maria e Itaara. Conforme a Penitenciária Estadual da cidade, o rapaz estava sozinho na cela.

O crime ocorreu no domingo (26). As vítimas mãe e filho, teriam sido esfaqueados pelo indivíduo. Os corpos foram encontrados em um barranco, próximo a um mirante, em uma estrada do município.

Conforme o delegado Marcelo Arigony, o rapaz procurou a Brigada Militar (BM) em Barra do Quaraí, município da Fronteira Oeste a 450 km de Itaara, dizendo ter cometido os crimes. Após a confissão, a Polícia Civil solicitou à Justiça a decretação de prisão preventiva do suspeito.

O homem foi transferido de Uruguaiana para Santa Maria, onde estava preso desde segunda (27). Ele era investigado por feminicídio, homicídio e roubo de veículo, uma vez que teria fugido com o carro da vítima.

Na casa da família, a BM encontrou um balde com panos sujos de sangue na água. A polícia acredita que o autor limpou a residência para evitar que os crimes fossem descobertos.

Fonte: G1