Autor de tentativa de feminicídio foi condenado a altíssima pena de reclusão

O Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete, na Fronteira Oeste do Estado, condenou nesta quinta-feira (21/08) um homem a 40 anos de reclusão pelos crimes de tentativa de feminicídio majorado contra sua ex-esposa e ameaça contra sua filha. O julgamento foi presidido pelo Juiz Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal local. O regime inicial de cumprimento será fechado, sem possibilidade de substituição por penas alternativas ou suspensão condicional.

O caso marca o primeiro julgamento realizado na Comarca após a entrada em vigor da Lei nº 14.994/2024, que transformou o feminicídio em tipo penal autônomo no Código Penal. A nova legislação elevou a pena para o crime de 12 a 30 anos para 20 a 40 anos de reclusão, reforçando o combate à violência de gênero.

O crime ocorreu na madrugada de 8 de fevereiro de 2025. Segundo a denúncia, o réu, inconformado por ver a ex-companheira em uma festividade local, dirigiu-se à antiga residência do casal, onde a aguardou de tocaia. Ao encontrá-la, iniciou um espancamento violento, causando traumatismo craniano e lesões cerebrais graves. A vítima foi socorrida e sobreviveu, mas ficou em coma e com sequelas neurológicas permanentes.

Durante o ataque, a filha do casal tentou intervir, mas teria sido ameaçada verbalmente pelo pai, que afirmou que ela “seria a próxima”. O crime foi cometido na presença dos filhos e em descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas pela Justiça.

Decisão



Entre as causas de aumento de pena, foi reconhecida a crueldade do crime, praticado mediante espancamento que causaram na vítima traumatismo craniano e grave lesão cerebral, e a agravante do motivo torpe, em razão do sentimento de posse e controle do acusado em relação à ex-esposa de quem já estava separado.

Na sentença, o magistrado ressaltou que o regime inicial de cumprimento da pena, em vista da quantidade da pena fixada, é o fechado. “Sendo que o tempo de prisão preventiva (195 dias) não lhe assegura a progressão de regime, pois a transferência para regime menos rigoroso, somente poderá ocorrer, quando o preso tiver cumprido ao menos 55% da pena de 40 anos do crime de feminicídio por ser primário, sendo vedado o livramento condicional”. Já em relação à ameaça, é necessário o cumprimento de 25% da pena.

Ele também fixou indenizações por danos morais às vítimas: 100 salários mínimos para a ex-companheira e 10 salários mínimos para a filha. Além disso, foi decretada a perda do poder familiar do réu sobre o filho menor de idade.

Texto: Janine Souza