Autor de vários furtos e ameaças em Alegrete é preso pela Polícia Civil

A operação foi desencadeada após uma das vítimas registrar ocorrência relatando ameaças constantes do investigado, inclusive com o uso de arma de fogo. Em outros inquéritos, abertos para investigar uma série de furtos de veículos (motos e carros) estacionados nos bairros Centro e Santo Antônio, foi apurado que o suspeito era o responsável pelos crimes. O modo de operação incluía arrombamento de portas, tentativa de ligação direta nos veículos e subtração de objetos no interior dos carros, causando consideráveis danos e prejuízos às vítimas.

Em um dos furtos, o suspeito foi preso em flagrante pela Brigada Militar junto com receptadores de uma moto, mas foi solto após audiência de custódia. Diante da recorrência dos delitos e dos antecedentes criminais do suspeito, que incluem posse de drogas, receptação, furto qualificado, tráfico e associação para o tráfico, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva ao Judiciário, que foi deferida e cumprida nesta data.

O preso, de 21 anos, foi capturado em via pública no bairro Ibirapuitã. Após as formalidades legais, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para interrogatório e, posteriormente, ao Presídio Estadual de Alegrete.

Denúncias à Polícia Civil de Alegrete (sigilo garantido):

Plantão: (55) 3427-0300

WhatsApp: (55) 98451-1689