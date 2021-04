Autor do mais completo trabalho sobre a evolução da Covid, Marco rego, recebe reconhecimento da Câmara

Compartilhe















Em sessão realizada na última quinta-feira, primeiro de abril, a Câmara Municipal aprovou moção de autoria da presidente Firmina Martins Soares(PDT), a Marco Dornelles Rego, “pelos relevantes serviços prestados inicialmente, por vários meses, de forma voluntária à comunidade alegretense”. Em sua justificativa, a vereadora Firmina destacou que o meritório trabalho de Marco Dorneles Rego está chamando a atenção não somente na cidade mas em âmbito regional, através da área de abrangência da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, tornando-se uma referência. São pessoas como o Marco que fazem a grande diferença em nosso dia a dia, dedicando-se ao máximo para transmitir uma visão mais apurada dos fatos a toda a comunidade, acentuou a autora.

Os gráficos de Marcos

O trabalho com gráficos é a ferramenta utilizada nas mais diferentes áreas. Em Alegrete, o serviço que presta o bacharel em direito e músico Marco Dornelles Rego, 36 anos, ao relatar em gráficos os números da pandemia, tem sido relevante ao mostrar uma realidade que preocupa a todos.

O que Marco Rego vem fazendo tornou-se a base de dados mais consultada quando se trata da evolução da pandemia na região, sendo contatado não só por prefeituras, órgãos de saúde, emissoras de rádio da região e a mídia estadual.

Mas esse trabalho começou bem antes , de forma voluntária, quando Marco sentiu a necessidade de mostrar à população que havia um problema capaz de ficar fora de controle. Seu trabalho de pesquisa tem por base as informações apresentadas. E assim ele foi organizando seus dados estatísticos atendendo a critérios que balizam seus cálculos, como o que é caso suspeito, campo de evolução de casos, os casos confirmados. Marco define seus gráficos como a ponta de um iceberg porque é através deles que se desvenda um trabalho de profundidade.

Uma Base Sólida de Dados

A verdade é que Marco Rego tem hoje a base de dados mais sólida de toda a região sobre a evolução do Coronavírus, em que o pesquisador tem contato com as 11 prefeituras da Fronteira e sua pesquisa é balizadora para decisões tomadas pelos poderes nessa área.

Marco tem assistido a muitas palestras sobre a pandemia. Sobre o que vai acontecer daqui pra frente, ele imagina que as pessoas vão adquirir imunidades, mas o vírus, à medida que ele vai encontrando barreiras, ele buscará outros caminhos, mas não vai terminar.

Quando a população voltar a ter uma vida normal e os casos chegarem ao patamar mínimo, Marco confessa que será a coroação de seu trabalho. Se sente realizado em poder doar seu conhecimento e seu tempo para informar o que está acontecendo sobre uma pandemia que o mundo não estava preparado para enfrenta-la.

Vai Ficar nos Anais da Medicina

O vereador e médico Glênio Bolsson, ao comentar na tribuna sobre a matéria, disse que Marco Rego vai deixar um trabalho completo que vai fazer parte dos anais da história da medicina de Alegrete e será lembrado com carinho excepcional.

A vereadora Firmina, em palavras de reconhecimento ao trabalho do homenageado, assim definiu : os voluntários não são pagos por não terem valor, mas sim porque não têm preço. Imagina se tivesse que pagar, como quantificar uma contribuição dessas, concluiu.

Por : Assessoria Câmara de Vereadores- Alair Almeida