Avaliação do ano letivo, na Rede Estadual, será com o que foi produzido pelos alunos

A proposta de reabertura das atividades escolares nas redes públicas e privada no RS, no próximo dia 31 de agosto, foi rechaçada pela comunidade escolar. A AMFRO que representa os municípios da Fronteira Oeste por entender que estavam em bandeira laranja teriam solicitado ao Governador o retorno das atividades.

Porém, esta proposta não foi aceita por professores, pais, Sindicatos e as aulas continuam de forma remota. Os que possuem internet em casa acompanham e fazem atividades on line.

E os outros alunos, sem acesso a internet, recebem material impresso que são entregues pelas escolas.

A diretora da Escola Estadual Dr Lauro Dornelles, Mirza Nunes informa que as diretores mantiveram, esta semana, reunião online com a 10ª CRE com orientações sobre avaliações. Será feita a avaliação pelo o que o aluno aprendeu e tudo o que foi produzido será valorizado, explicou a professora.

Ela diz que a primeira parte do ano letivo será de 19 de março a 28 de agosto com tudo o que foi produzido pelos alunos. Será uma avaliação diagnóstico, para saber o que o aluno aprendeu, disse a professora. A segunda parte doa ano letivo inicia a partir de 28 de agosto.