Avança a ação indenizatória dos moradores do Bairro Nilo Gonçalves

Mais uma vez o tesoureiro e ex- presidente do bairro Nilo Soares Gonçalves, Tiago Maicá, e o assessor da empresa ABDM(Associação Brasileira dos Direitos dos Mutuários), Jean Andriolli estão desenvolvendo um trabalho relacionado à ação que está sendo desenvolvida para ressarcir os moradores de todos os danos nos imóveis do Projeto Minha Casa, Minha Vida.

Há 7 anos ocorreu a entrega das casas e as demandas dos moradores são contínuas e cada vez mais expressivas.

Tiago sempre falou sobre as residências que apresentam vícios de construção e que a ação coletiva é contra a Caixa Econômica Federal.

Conforme Jean Andriolli, a ação em Alegrete é coletiva, mas individual nas questões técnicas, pois cada caso é diferente do outro. A coletividade é para que o maior número de pessoas realize o cadastro, explicou. Na esfera judicial a ação é individual. Mais uma vez, a vinda dele a Alegrete tem como objetivo auxiliar os moradores e realizar mais cadastros. No total são 450 casas. Dos que já realizaram, a boa notícia,segundo Jean é que o Juiz solicitou a suspensão dos processos para realizar as perícias nas residências. De acordo com Jean essa é uma notícia muito importante, eles estão apenas aguardando para saber como serão realizadas as perícias se será por amostragem, um exemplo.

” O melhor de tudo é que logo após a Perícia, diante da confirmação do que está no processo, logo as famílias serão indenizadas” – completou.

Jean fica até o final dessa semana em Alegrete. Quem tiver interesse deve ir até a sede da Associação para mais informações.