Avanço de preferencial provoca colisão entre Creta e Peugeot no Centro de Alegrete

Conforme informações apuradas no local, a motorista do Peugeot trafegava pela Rua 20 de Setembro em direção à Avenida Eurípedes Brasil Milano quando foi atingida pela caminhonete. De acordo com os motoristas, o condutor do Creta, um idoso, teria avançado a preferencial, resultando na colisão.

Após o impacto, o motorista da caminhonete relatou dores no peito. O sistema de airbags do veículo foi acionado. Já a condutora do Peugeot queixou-se de dores em uma das pernas e sofreu um corte no dedo mínimo da mão esquerda.

Os dois veículos tiveram avarias de grande monta. A Brigada Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para atender a ocorrência.