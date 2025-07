Avenida Alexandre Lisboa recebe revitalização de sinalização

Share on Email

Um dos trabalhos realizados na sexta feira(4), foi a revitalização da pintura da faixa central na Avenida Alexandre Lisboa, via com grande fluxo de veículos na cidade. Naquela via a faixa é dupla, o que indica que não é permitido ultrapassar em faixa que tem este tipo de sinalização.

É muito importante que todos os condutores, tanto de carros como de motos respeitam os sinais de trânsito para a sua segurança e dos demais condutores e pedestres da cidade. A Secretaria, com suas equipes de trabalho, está sempre revitalizando e pintando placas, lombadas e sinalização de solo em todas as vias para possibilitar um trânsito mais seguro.