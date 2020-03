Avenida Inácio Campos recebe iluminação pública e obra deve ser concluída em abril

O trabalho da obra de iluminação da Avenida Inácio Campos de Menezes está em pleno andamento. A engenheira eletricista da Secretaria de Infraestrutura, Nathalie Lunardi, trabalha no no local desde o dia 2 de janeiro.

Divididas em duas equipes de três colaboradores, o trabalho não para. O primeiro trecho da obra exigiu um trabalho mais complexo. A colocação dos eletrodutos e a base para os postes exigiu mais tempo para conclusão.

Nesta quinta-feira (26), ficaram prontos quatro postes com oito luminárias que já vão iluminar o local à noite. Do total de 16 postes, a engenheira estima que a obra será finalizada na primeira quinzena de abril. A avenida que circunda a Praça da Juventude vai receber iluminação em toda sua extensão até o encontro com a Tiaraju e República do Rio Grande.

“Estamos entre seis na rua. A mesma equipe que trabalha na avenida, faz as manutenções nas demais ruas da cidade. Pedimos que o público não se aproxime das equipes. Façam seus pedidos por telefone ou pelos canais disponibilizados pela prefeitura”, explica a engenheira Nathalie Lunardi.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução