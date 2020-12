Avenida Tiarajú vai receber ciclofaixa em 2021

Compartilhe















No último dia 22, o prefeito Marcio Amaral recebeu no seu gabinete três integrantes do grupo de ciclistas Trilha Aventura, Gabriela Binatti, Júlio Cesar Santos e Vagner Torres da Silveira, acompanhados do engenheiro da Secretaria de Planejamento, Carlos Alexandre da Conceição. O assunto pautado foi sobre mobilidade urbana com a criação e implantação da ciclofaixa na avenida Tiarajú.

No ano de 2020 foi realizado um projeto, licitado e contratado, mas devido à pandemia da COVID-19, o projeto não pode ser executado, desta forma, sendo tratado na reunião adequações e melhorias no projeto técnico para ser novamente licitado e executado no ano de 2021.

A ciclofaixa de autoria da arquiteta e urbanista Catiellen Thurow será de duas vias separadas pelo canteiro canteiro central cada uma seguirá o fluxo dos veículos na separação dos ciclistas e será utilizada pintura horizontal e dispositivos auxiliares como tachões. O trecho compreenderá da rótula do obelisco até a rua João Pedro Nunes da Silva, com aproximadamente 6 Km de extensão.

“O projeto é de grande importância porque a bicicleta, além de ser um meio de transporte muito utilizado em nossa cidade, tem no ciclismo um dos esportes mais praticados no Alegrete, seguindo uma tendência mundial. E as ciclofaixas são importantes para aumentar a segurança dos usuários”, destacou o prefeito Márcio Amaral.

