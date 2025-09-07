Aventureiro que já percorreu 18 países passa por Alegrete rumo ao Deserto do Atacama

A reportagem conversou com o santa-mariense que se criou na região de Palmeiras da Missões. Seu pai é de Lagoa Vermelha e a mãe é uruguaianense.

Em 2012, Cícero visitou 25 países como mochileiro. Conheceu a Europa, Ásia e Américas. “Foi uma experiência incrível”, resume. Mas em 2020, ele teve de ser resgatado nas Filipinas e trazido para o Brasil por conta da pandemia do Coronavírus. Em 2021, namorou uma francesa, que conheceu na Nova Zelândia, e de mochila percorreu os Estados Unidos e México.

Com o fim do relacionamento, por conta da namorada retornar a França ele se lançou em nova aventura. No dia 16 de julho de 2022, na cidade de Miami equipou seu Ford Escape 2003. Cícero trabalhou como guia de turismo no Canadá por seis meses e juntou uma grana para percorrer a América Central. Já são 70 mil quilômetros a bordo do carro que adquiriu na Flórida.

De Alegrete, onde deve partir nos próximos dias, Cícero sairá em direção a Região Central do Estado, onde vai rever familiares e de lá a expedição a bordo do Escape irá rumo a San Pedro de Atacama, Deserto Do Chile. Lá pretende trabalhar por mais um período e novamente percorrer o mundo com o projeto que intitulou Rodamundus.

Cícero fala fluentemente inglês e espanhol, aos 34 anos se especializou em guia turístico e assim como já foi no Fim do Mundo, pretende dar outra volta no planeta.