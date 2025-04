AVF enfrenta Ser Santiago neste sábado em sua primeira partida em casa na Série Ouro

Neste sábado (26), no ginásio Henrique Nemitz Martins, a Associação Vianense de Futsal faz sua estreia em casa. A partida será a primeira da história da equipe em seu breve tempo de existência pela Série Ouro da Federação Gaúcha de Futebol de Salão.

O time vianense vem de derrota na estreia em partida realizada em São Lourenço contra a forte equipe da ABF. Desta vez, o time irá enfrentar um dos favoritos ao título a boa equipe da Ser Santiago. A expectativa é de um bom público que deve empurrar a “Canarinho da Fronteira” em busca de um bom resultado em Manoel Viana.

A bola rola a partir das 20h no ginásio Henrique Nemitz. O time vianense vai para duas partidas em casa em sequência, Ser Santiago e no próximo dia 3 de maio, contra a equipe de Caxias do Sul. Classificam-se cinco equipes por grupo para a segunda fase do campeonato estadual.

Foto: ABF