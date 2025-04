AVF estreia na Série Ouro neste sábado em São Lourenço do Sul

Share on Email

Neste sábado (12), a Associação Vianense de Futsal fará sua estreia na elite do futsal gaúcho. O time da Cidade do Sol irá até São Lourenço do Sul para sua primeira partida na história na Série Ouro onde enfrenta a forte equipe da ABF.

A equipe manteve boa parte da base que conseguiu o acesso em 2024 e reforçou com alguns atletas de fora. Como principal meta, a equipe visa uma boa competição na elite do futsal e se manter num primeiro momento durante a primeira fase.

A bola rola a partir das 20h em São Lourenço e terá transmissão da TV ABF. No dia 19 de abril, a equipe enfrenta a forte Ser Santiago em seus domínios no ginásio Henrique Nemitz em Manoel Viana. Serão dez jogos ao todo durante a primeira fase.