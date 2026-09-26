AVF fecha primeira fase da Série Ouro já classificada e mira vice-liderança

26 de setembro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

A Associação Vianense de Futsal (AVF) entra em quadra neste sábado (26) para o último compromisso da primeira fase da Série Ouro do Futsal Gaúcho. A equipe de Manoel Viana recebe o Peñarol, no Ginásio Henrique Nemitz Martins, a partir das 20h, em uma partida que irá definir a posição final do time na classificação do grupo.

Atualmente na terceira colocação, a AVF precisa da vitória para garantir a segunda posição e avançar para a próxima fase em uma situação diferente na tabela. Em caso de empate ou derrota, a equipe vianense permanece na terceira colocação.

A partida também marca o encerramento de uma primeira fase que teve início ainda no mês de maio, com a AVF percorrendo diferentes regiões do Estado ao longo da competição.

Na próxima etapa, independentemente da posição conquistada neste sábado, a AVF terá a vantagem de decidir os confrontos em casa, no Ginásio Henrique Nemitz Martins.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*