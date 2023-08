AVF vence em Manoel Viana e encaminha classificação na Série Prata

Share on Email

Na último sábado(12), em jogo isolado da Série Prata 2023, a equipe vianense da AVF venceu mais uma no Estadual de futsal e encaminhou a classificação para o mata-mata da competição.

A equipe da Associação Vianense de Futsal enfrentou a equipe de Sananduva em jogo atrasado da quinta rodada do certame. O jogo começou e o domínio da AVF era intenso sobre o adversário. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o pivô Bernado abriu o marcador para equipe da casa, o time comandado pelo técnico alegretense Alexandre Bohrer seguiu em cima e ampliou o marcado para 2 a 0.

Na etapa final, a equipe de Sananduva colocou goleiro linha na tentativa de descontar o marcador, porém, em noite iluminada, Bernado e Lucas ampliaram o marcador dando números finais na partida, AVF 4 a 0. A equipe de Manoel Viana ocupa a quarta colocação na tabela de classificação e está muito próximo de garantir sua vaga no mata-mata.

O técnico Alexandre salienta que os bons resultados são em decorrência do esforço dos atletas e respaldo da direção da AVF. ” A prefeitura de Manoel Viana abraçou o projeto e junto com a diretoria do clube, estão nos proporcionando uma ótima condição de brigar pelos resultados”, disse o técnico da equipe.

Fotos: reprodução