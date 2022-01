Avião que partiu de Porto Alegre desvia da rota após passageiro morrer durante o voo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um avião da empresa aérea Azul, que saiu do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, precisou desviar da rota após um passageiro morrer durante o voo, na madrugada desta quinta-feira (13). A aeronave, que decolou às 22h45min, tinha como destino Recife (PE), mas parou em Vitória, no Espírito Santo, por volta de 0h43min.

A Azul não informou a identidade do passageiro que faleceu nem a causa da morte. Conforme informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, que efetuou a remoção, o cadáver foi liberado por volta das 21h. O traslado do corpo para Porto Alegre deve ser realizado por familiares que foram ao Espírito Santo para buscá-lo.

De acordo com a Zurich Airport Brasil, que administra o aeroporto da capital capixaba, a equipe foi avisada de que o avião pousaria devido à emergência da situação e preparou equipes para socorrer o paciente.

A Azul explicou que o passageiro recebeu os primeiros atendimentos médicos, mas não resistiu. A companhia aérea lamentou o ocorrido e destacou que está prestando toda a assistência necessária aos familiares.

Um caso semelhante ocorreu no último domingo (9), em um voo da companhia KLM que havia saído de Amsterdã (Holanda) com destino à Argentina. A aeronave realizou um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Brasília devido ao óbito de uma argentina de 75 anos.

Confira a nota da Azul

“São Paulo, 13 de janeiro de 2022 – A Azul informa que a aeronave que fazia o voo AD2637, que partiu de Porto Alegre com destino ao Recife, precisou alternar sua rota para o aeroporto de Vitória por conta de um Cliente passando mal a bordo. O Cliente chegou a receber os primeiros atendimentos, mas, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A companhia lamenta o ocorrido e destaca que está prestando toda a assistência necessária aos familiares.”