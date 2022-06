B Log com barraca de arrecadação de agasalhos, no Parque, neste domingo

Share on Email

Com a chegada do frio aumentam as campanhas de arrecadação de agasalhos.

O 10 B Log se engajou nesta campanha e colocou uma barraca no Parque Rui Ramos para receber doações da comunidade.

Militares da unidade militar estão no Parque, das 14 as 17h, deste domingo, aguardando as doações de agasalhos para adultos e crianças, assim como cobertas.

Essa atividade tem a parceria da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, que mantém um banco de vestuário no Centro de Convivência e Fortalecimento de vínculos.

Uma das necessidades são roupas de homens, calçados e cobertores, já que estas peças não tem muita doação, diz a Secretária Iara Caferatti