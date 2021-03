Bacelar Rodrigues, homem de múltiplas atividades e amigos, não resistiu a um infarto

Compartilhe















No final da manhã de ontem(9), um infarto fulminante tirou a vida do empresário, corretor de imóveis, perito e tradicionalista, Barcelar de Souza Rodrigues. Ele estava com 75 anos e deixou três filhos. Luciana Pedroso Rodrigues Rossi, Larissa Pedroso Rodrigues e William Pedroso Rodrigues. Alem de duas netas, Júlia Rodrigues Flores e Helena Zacarias Rodrigues Flores.

Dono de um vasto círculo de amizades, Bacelar tinha um grande currículo. Ele traçou sua trajetória com muita determinação, trabalho e dedicação.

Iniciou sua vida como funcionário da Gazeta do Alegrete de Samuel Marques e Hélio Riciardi.

Logo após, transferiu-se para a Imobiliária Rima, de propriedade dos mesmos sócios, na função de Corretor de Imóveis.

Dividiu escritório com o Doutor Dorval Bráulio Marques por muitos anos, quando iniciou suas atividades independentes.

No decorrer da vida, também fez uma parceria com Neli Durgante na Imobiliária Nova Era, onde permaneceu até a manhã ontem. Dentre as frentes de trabalho, Bacelar também atuava como perito judicial da Comarca de Alegrete.

A filha Luciane disse que o pai amava cozinhar, declamar poesias, e era tradicionalista. Participou de todas as cavalgadas do mar, juntamente com o seu irmão de coração, Bráulio Marques e Dr Paulo Deboni” – falou comovida.

Membro do diretório do MDB de Alegrete, também teve uma grande participação em atividades em prol da cidade.

Nas redes sociais, o marco que sua história representou para a vida de todos que conviveram, compartilharam experiências e tiveram a oportunidade de conhecê-lo, se fez presente em inúmeras homenagens, como a do alegretense, Iauri Dias.

Ele citou a tristeza em saber do falecimento de Bacelar. Destacou que ele foi um grande amigo do seu saudoso pai, Auri Dorneles. ” Ambos eram fãs de uma boa poesia, de uma música gaúcha, do tradicionalismo e da politica. E com muita felicidade herdei esta Amizade. Descanse em Paz querido amigo, agora você e o Auri se encontram para uma prosa para declamarem uma boa poesia na Estância Grande do Céu ao lado do Pai Maior” completou.

As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelus na Daltro Filho, 220. O sepultamento será às 11h, desta quarta-feira(10), no Cemitério Municipal de Alegrete.