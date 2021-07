Bagual da geada mergulha em barragem com temperatura negativa

O alegretense Jarman Machado, 41 anos, que trabalha no interior como motorista, entrou em uma barragem sem camisa, com apenas uma bermuda, para “provar” que, em Alegrete, não é qualquer frio que assusta os alegretenses. O detalhe, o momento em que ele realizou o desafio, a água estava com a temperatura negativa, pois o termômetro do veículo marcava -3ºC, isso com uma sensação térmica ainda menor.

Para realizar a proesa, o amigo e colega de trabalho Eder Nascimento foi o responsável por filmar o momento em que Jarman deu um mergulho, na barragem. Porém, antes de entrar na água dá uma cambalhota na grama gelada e coberta de geada.

Alegretense que trabalha na Serra, vivencia o fenômeno da neve

Ao falar com a reportagem do PAT, muito bem humorado, ele disse que na semana passada ficou ao lado da barragem e sem camisa, em uma manhã de geada. Depois, surgiu a ideia de entrar na água. Ao ser questionado como foi para restabelecer o calor no corpo, se precisou de um café bem quente, ele sorriu e disse: que café nada, apenas sequei o corpo com uma toalha coloquei a roupa e bora trabalhar”.

Jasman é uma figura muito querida pelos amigos e conhecido pelo seu jeito brincalhão. Ele reside no bairro Vila Nova com a mãe Ivany Pinheiro Machado e trabalha cerca de 25 KM da cidade como motorista em uma Estância – palco do vídeo que viralizou, na localidade do Jacarai.

Muito bem humorado, ele descreve o dia, esta quinta-feira(29), para deixar claro que o vídeo foi foi nesta manhã. Além disso, Eder também mostra que há geada. Jarman ressalta que a água, no momento que entrou, não sentiu choque térmico, estava “normal”, o que que significa muito gelada!

Jarman Machado e Eder Nascimento

Veja abaixo o vídeo.