Bailarina alegretense entre as melhores de festivais em São Paulo e Minas Gerais

A Escola de Dança Ballerina, segue se destacando no mundo da dança.

Em plena pandemia, a escola fez do momento uma oportunidade de inovação e mais aprendizado. O distanciamento social acabou por promover ainda mais a intensificação e diversidade das aulas e suas temáticas específicas como também, a continuidade na participação em festivais, o que não foi pouco ofertado.

Depois da brilhante participação no Movidança, Sul em Dança e Santo Ângelo em Dança, mais dois importantes eventos contaram com a participação da Ballerina.

Militar é esfaqueado e menor de 16 anos é apreendida pela Brigada Militar em Alegrete

Representada pela formanda Valquíria Freitas, que durante o mês de outubro participou da 11ª Edição do Festival CaconDance e no Prêmio Capezio Arte Minas, ambos no formato on line, a escola marcou presença.

Para a professora Jacqueline Zacarias, a importância destes festivais, além de serem um estímulo para que os bailarinos não interrompam seu trabalho e mantenham-se ativos, o envio de vídeos, formato utilizado neste ano.

“Os eventos possibilitam a participação de um número maior de bailarinos, e assim como nos festivais anteriores, este dois últimos contaram com um expressivo número de participantes, a nível nacional e internacional, o que é importante para a qualidade dos festivais”, destacou Jacqueline.

Homem é agredido com “estouro” de facão na orelha por manter o som em volume muito alto

A jovem bailarina alegretense, mais uma vez obteve premiação. Com uma performance elogiada, a talentosa Valquíria trouxe um honrado 2° lugar no festival paulista e 3° lugar no mineiro.

Ela interpretou a coreografia Sominunn, de sua autoria. Este trabalho, durante a edição do Santo Ângelo em Dança, foi um dos trabalhos que recebeu indicação de Destaque Coreográfico.

Júlio Cesar Santos Fotos: Escola Ballerina