Bairro Airton Sena recebe auxílio do Banco de Alimentos

Dando continuidade à missão de combate a fome, o Banco de Alimentos de Alegrete esteve no último dia 18, no Bairro Airton Sena, na casa da Presidente do Bairro, Fátima Noronha.

O atendimento foi acompanhado pela presidente, coordenador do projeto no município Adão Roberto, acompanhado pelo Pastor Daniel da Igreja Presbiteriana, e por uma nutricionista, com o apoio no transporte da Fighera Máquinas.

Na Airton Sena, a assistente social do Banco de Alimentos, atendeu a comunidade, realizando o cadastro das famílias, avaliação e orientações sociais. Também foi entregue cerca de 500 quilos de alimentos, oriundo de doações da comunidade e da campanha sábado solidário às famílias cadastradas e avaliadas a necessidade.

O Banco de Alimentos de Alegrete busca combater a fome, proporcionando segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade social e que mais necessitam deste apoio.

Interessados em fazer doações, podem ser entregues nos seguintes pontos de coleta: AABB, Loja Fighera Máquinas ou ligue para 999566385.

O Projeto do Banco de Alimentos de Alegrete conta com apoio de diversas instituições parceiras dentre as quais destacamos: Consulado do Internacional; Lions Club Ibirapuitã; Lions Club Alegrete; 6º RCB; 10º Blog; 12º BEComb; Associação dos Arrozeiros de Alegrete; CAAL; UNIPAMPA; Rotary Club Alegrete Sul; Lojas Izolan; Rotary Club Alegrete Norte Centro; Grupo Escoteiro Honório Lemes; 4ª Região Tradicionalista; Lojas Quero Quero; Ergomed; Dr.Décio; Casa do Frango; AABB-Alegrete; Unimed; Condomínio Vasco Alves; Nutricionista Quelci Pedroso; Assistente Social Cynara Ramos; Bilheri Contabilidades; Jornal Gazeta de Alegrete; Jornal Em Questão; Portal Alegrete Tudo; Jornal Expresso Minuano; Radio Alegrete; Radio Nativa FM; Rádio Gazeta de Alegrete e Jornalista Alair Almeida, José Antonio e Dariano Moraes. Mais informações, podem ser obtidas pelo telefone: 999566385

O Projeto já tem mais de 20 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado.

Fotos: Banco de Alimentos Alegrete (divulgação)