Bairro Boa Vista agora tem seu Banco Azul como alerta a prevenção de doenças masculinas

A maioria dos bairros tem espaços de convivência e lazer de suas comunidades. E cada vez mais as pessoas que vivem nestes locais tomam consciência de causas sociais importantes. Primeiro com a colocação do Banco Vermelho em espaços públicos e agora nas causas da prevenção de doenças dos homens.

O bairro Boa Vista, que também já tem o seu Banco Vermelho, agora também se engaja nesta forma de prevenção e chama atenção para os cuidados que os homens devem ter para evitar o câncer de próstata e outras doenças masculinas.

O presidente Jorge Alex Cordeiro junto com pessoas da comunidade inaugurou o Cantinho do Chimarrão e o Banco Azul- este que simboliza o Novembro Azul, mês que incentiva de forma mais efetiva os cuidados com a saúde masculina. O vereador Pedro Paraíso participou do ato e destaca a importância destes símbolos para alertar, tanto a homens como mulheres para os cuidados com a saúde e a prevenção à violência feminina.

Os Bancos Vermelhos com a cor de alerta para que as denúncias de todas as formas de violência às mulheres já tem em outros locais da cidade. E agora o bairro Boa Vista é o primeiro a colocar o seu Banco Azul.

Para denunciar violência contra as mulheres disque 190 ou 180. Não se omita, denuncia e evite o pior.