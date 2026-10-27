Bairro Ibirapuitã inicia novo ciclo de trabalho com posse da diretoria

Cerimônia de posse da nova diretoria foi realizada no sábado, 24 de outubro, e marcou o início de um novo ciclo de trabalho e participação comunitária.
O Bairro Ibirapuitã iniciou uma nova etapa de sua organização comunitária no último sábado, 24 de outubro, com a cerimônia de posse da diretoria para a gestão 2026–2029. Na ocasião, Isabella F. Guedes assumiu a presidência da entidade, enquanto Fermina dos Santos Mendonça foi empossada como presidente de honra.
O ato solene reuniu autoridades, representantes da comunidade, convidados e integrantes da nova diretoria, reforçando a importância da participação dos moradores na construção de melhorias para o bairro.
Entre os presentes estavam Airton Alende, presidente da UABA; Sergio Prates, secretário de Administração; João Leivas, diretor do Meio Ambiente e Bernardo, ex-presidente do bairro, acompanhado de sua esposa.
A nova gestão assume com o compromisso de fortalecer o diálogo com os moradores, promover a união comunitária e buscar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do Bairro Ibirapuitã e para a melhoria da qualidade de vida da população.
Ao agradecer a presença das autoridades, dos representantes e dos convidados que prestigiaram a cerimônia, a diretoria destacou a importância do apoio da comunidade para o desenvolvimento dos trabalhos ao longo do mandato.
Composição da diretoria — Gestão 2026–2029
- Presidente de honra: Fermina dos Santos Mendonça
- Presidente: Isabella F. Guedes
- Vice-presidente: Sandra Regina S. Cardoso
- 1º secretário: Anderson dos S. Leal
- 2º secretário: Jackson S. Mendonça
- 1ª tesoureira: Leila Denise Saldanha
- 2ª tesoureira: Ana Lúcia Severo Silveira
Conselho Fiscal — Titulares
- Getúlio Garcia Basso
- José Luiz Chaves
- Alex Sandra P. Fernandes
Conselho Fiscal — Suplentes
- José Paulo Soares Guedes
- Vânia Francisca Dorneles
- Camila Silva Paim
Com a nova diretoria empossada, o Bairro Ibirapuitã inicia um período pautado pela união, responsabilidade e dedicação ao trabalho comunitário. A expectativa é de que a participação dos moradores e o diálogo com o poder público contribuam para a conquista de avanços e melhorias para toda a comunidade.
Fotos: Bairro Ibirapuitã
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