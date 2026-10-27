Bairro Ibirapuitã inicia novo ciclo de trabalho com posse da diretoria

Cerimônia de posse da nova diretoria foi realizada no sábado, 24 de outubro, e marcou o início de um novo ciclo de trabalho e participação comunitária.

O Bairro Ibirapuitã iniciou uma nova etapa de sua organização comunitária no último sábado, 24 de outubro, com a cerimônia de posse da diretoria para a gestão 2026–2029. Na ocasião, Isabella F. Guedes assumiu a presidência da entidade, enquanto Fermina dos Santos Mendonça foi empossada como presidente de honra.

O ato solene reuniu autoridades, representantes da comunidade, convidados e integrantes da nova diretoria, reforçando a importância da participação dos moradores na construção de melhorias para o bairro.

Entre os presentes estavam Airton Alende, presidente da UABA; Sergio Prates, secretário de Administração; João Leivas, diretor do Meio Ambiente e Bernardo, ex-presidente do bairro, acompanhado de sua esposa.

A nova gestão assume com o compromisso de fortalecer o diálogo com os moradores, promover a união comunitária e buscar iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do Bairro Ibirapuitã e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Ao agradecer a presença das autoridades, dos representantes e dos convidados que prestigiaram a cerimônia, a diretoria destacou a importância do apoio da comunidade para o desenvolvimento dos trabalhos ao longo do mandato.

Composição da diretoria — Gestão 2026–2029

Presidente de honra: Fermina dos Santos Mendonça

Fermina dos Santos Mendonça Presidente: Isabella F. Guedes

Isabella F. Guedes Vice-presidente: Sandra Regina S. Cardoso

Sandra Regina S. Cardoso 1º secretário: Anderson dos S. Leal

Anderson dos S. Leal 2º secretário: Jackson S. Mendonça

Jackson S. Mendonça 1ª tesoureira: Leila Denise Saldanha

Leila Denise Saldanha 2ª tesoureira: Ana Lúcia Severo Silveira

Conselho Fiscal — Titulares

Getúlio Garcia Basso

José Luiz Chaves

Alex Sandra P. Fernandes

Conselho Fiscal — Suplentes

José Paulo Soares Guedes

Vânia Francisca Dorneles

Camila Silva Paim

Com a nova diretoria empossada, o Bairro Ibirapuitã inicia um período pautado pela união, responsabilidade e dedicação ao trabalho comunitário. A expectativa é de que a participação dos moradores e o diálogo com o poder público contribuam para a conquista de avanços e melhorias para toda a comunidade.

Fotos: Bairro Ibirapuitã