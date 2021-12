Bairro Nilo Gonçalves organiza festa de Natal às crianças e necessita de doação de brinquedos

Um que está se organizando para levar alegria e presentes ao seus pequenos é a diretoria do Bairro Nilo Soares Gonçalves.

No próximo dia 19 de Dezembro, o bairro estará realizando sua festinha Natalina.

Bairro Nilo Gonçalves

Eles solicitam a doação de brinquedos e contam com ajuda de todos que possam doar brinquedos para tornar mais alegre o Natal das crianças mais carentes. O bairro, na zona Leste de Alegrete, tem mais de 300 crianças e três mil moradores.

Luis Euclides, Vice- presidente do bairro diz que estão arrecadando doações de refrigerantes e, principalmente brinquedos para a festinha que vão oferecer aos pequenos do bairro – este ano retornando as atividades, visto que em 2020 a pandemia não permitiu nenhum tipo de atividade festiva no fina do ano.



Quem quiser doar pode entrar em contato com a presidente, Marta Mosselin pelo watts (55) 999181944 ou com o Vice presidente, Luis Euclides pelo whatts 999169349.