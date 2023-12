Bairro Renascer empossa nova diretoria

Depois de vários anos na liderança da associação, a líder comunitária Simara Gomes transmitiu o cargo para a nova presidente Rosângela Castro, que definiu como prioridade do bairro a organização de uma sede comunitária.

A comunidade clama por melhorias em um local que carece de mais investimentos públicos, e é isso que a nova diretoria vai buscar. Também está sendo preparada uma festa para as crianças da comunidade em virtude da época natalina.

A União da Associação dos Bairros de Alegrete, por meio do seu presidente Airton Alende e Adão Roberto, vice-presidente da Federação das Associações Comunitárias e Bairros do Rio Grande do Sul, acompanhados de diretores, prestigiaram a posse. O trabalho no bairro já começou, e a presidente disponibilizou seu número (999458654) ou a rua Capitão Adão Correia para mais informações e ajuda.

O Renascer é um dos bairros mais distantes do centro e busca melhorar sua estrutura para proporcionar mais qualidade de vida aos seus moradores.