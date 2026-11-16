Bairro Santos Dumont completa 71 anos de história com programação especial em Alegrete

O bairro Santos Dumont, em Alegrete, completa nesta segunda-feira (16) 71 anos de fundação. Criado em 16 de novembro de 1955, o bairro celebra mais de sete décadas de história, marcadas pela formação de sua identidade comunitária, pelo desenvolvimento da região e pela participação de moradores que contribuíram para a construção de sua trajetória.

Ao longo dos anos, o Santos Dumont consolidou importantes referências para a comunidade. Entre elas estão a Escola Municipal de Educação Básica Luiza de Freitas Valle Aranha, a Paróquia Nossa Senhora Conquistadora e a Praça Bartolomeu de Gusmão, espaços que integram a história e o cotidiano dos moradores.

Um dos reconhecimentos recentes dessa trajetória ocorreu em 23 de abril de 2026, com a sanção da Lei Municipal nº 6.994, que instituiu oficialmente o dia 16 de novembro como aniversário do bairro Santos Dumont e incluiu a data no calendário oficial de celebrações de Alegrete.

A proposta foi intermediada pela vereadora Carol Figueiredo e sancionada pelo prefeito Jesse Trindade dos Santos. Conforme a legislação, a iniciativa busca reconhecer e valorizar a história, a identidade e a contribuição social, cultural e comunitária do bairro para o desenvolvimento do município, além de fortalecer o sentimento de pertencimento entre os moradores.

Leia mais: Depois de mais de duas décadas dedicadas ao voluntariado, à educação e Conselho Tutelar – Celanira opta pela família

Programação marca os 71 anos

As comemorações serão realizadas entre os dias 17 e 22 de novembro, com uma programação que reúne atividades institucionais, culturais, educativas, esportivas e religiosas.

Na terça-feira (17), às 19h, será realizado um encontro da comunidade com o prefeito e seu secretariado. A atividade pretende proporcionar um espaço de diálogo entre os moradores e a administração municipal, com apresentação de demandas e discussão de questões relacionadas ao bairro.

Na quarta-feira (18), às 19h, o Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Campus Alegrete promoverá uma palestra alusiva à Consciência Negra, no Salão Paroquial.

A programação esportiva está prevista para sexta-feira (20), com uma corrida de cinco quilômetros e uma caminhada de dois quilômetros, em iniciativa do Sesc.

No sábado (21), haverá ensaio de samba e, às 19h, celebração de missa na Paróquia Nossa Senhora Conquistadora.

O encerramento das atividades será no domingo (22), com uma mateada comunitária, apresentações de invernadas artísticas e show musical do Grupo Temperado a Gaitaço.

Uma história construída pela comunidade

Mais do que marcar uma data no calendário, os 71 anos do bairro Santos Dumont representam o reconhecimento de uma história construída por diferentes gerações. A trajetória está presente nas famílias, nas relações de vizinhança, nas instituições e nos espaços que ajudam a preservar a identidade local.

A programação comemorativa busca reunir moradores e valorizar os vínculos comunitários, reforçando a importância da participação coletiva na construção do presente e do futuro do bairro.

Ao completar 71 anos, o Santos Dumont celebra não apenas sua fundação, mas a história de uma comunidade que mantém vivas suas referências, tradições e o sentimento de pertencimento a Alegrete.