Bairro Vila Nova ganha geladeiroteca com muitas opções em leitura

Com a união, boas ideias, uso de material reciclado e desejo de fazer a diferença aos moradores do bairro VilaNova, assim o presidente Enio Santos e o vice- presidente Clisman Acorci desenvolveram mais um projeto. Desta vez, eles implementaram uma geladeira na entrada do bairro Vila Nova, na rua Vereador Carbonel, ao lado de uma parada de ônibus.

O objetivo é manter uma geladeiroteca no local. Com inúmeras ações ações positivas no bairro, há anos Enio e Clisman atuam em prol da comunidade. Eles acrescentam que, além dos livros colocados na geladeiroteca, também há algumas peças de roupas.

Aos que puderem fazer doações podem deixar no local. “Importante que as pessoas entendam que isso é pra beneficiar a todos e que não haja vandalismos. Pode ser uma iniciativa muito positiva, quem precisa, pode retirar peças de roupas e até os livros, mas àqueles que têm para doação, ao invés do descarte irregular, que coloquem ali. Com certeza essas doações serão úteis” – acrescentam.

Essa ação de Enio e Clisman também busca auxiliar o meio ambiente. Eles pontuam que, em muitas limpezas realizadas às margens do Rio Ibirapuitã, o acúmulo de lixo irregular sempre é de espantar e, muitas vezes, eles retiram dezenas de quilos de roupas descartadas irregularmente.

A dupla já realizou a revitalização na pracinha do largo Araci Baez, com outros apoios e, efetivou um ecoponto no final da Rua Benvindo Moutinho. É neste local que os moradores estão orientados a fazerem seus descartes de lixo (entulhos, móveis e demais descartes).

“Conseguimos organizar o local e com ajuda dos moradores estamos disponibilizando o ecoponto para descartes dos moradores e até dos carroceiros”, frisou o vice-presidente Clisman Pizzani Acorci.