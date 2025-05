Bairros atingidos seguem em observação com recuo gradual do Rio Ibirapuitã

No entanto, sem atingir a zona ribeirinha, o rio apresenta declínio desde a segunda-feira (12), quando passou de 8 metros para 7,50 metros no final do dia.

Na medição realizada na manhã desta terça-feira (13), o nível aferido foi de 7,40 metros às 7h15min, ficando 10 centímetros abaixo da cota de atenção. O rio está baixando numa média de sete centímetros por hora.

A Defesa Civil segue com o monitoramento nas áreas atingidas pelo temporal. Segundo o coordenador Adão Roberto, estão sendo visitadas as propriedades e residências afetadas. Entre elas, estão localizadas nos bairros Dr. Romário, Ayrton Senna 1, Nossa Senhora da Conceição, Anita Garibaldi, Maria do Carmo, Segabinazzi, Macedo, Vera Cruz, Prado, Vila Nova, Canudos, Rui Ramos, Vila Izabel, São João, Medianeira, Tancredo Neves, Centenário, Ibirapuitã, Promorar, Assunção, Restinga, Porto dos Aguateiros e Rincão do 29.

Em Alegrete, o trabalho exigiu uma força-tarefa envolvendo a Defesa Civil, o Exército, o Corpo de Bombeiros, as secretarias de Agricultura, Infraestrutura e Desenvolvimento Social, o Parque de Máquinas, o Gabinete do Prefeito, a Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança, o Setor de Iluminação, Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM) e a RGE.