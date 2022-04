Bairros Vila Nova, Canudos e Rui Ramos ganham projeto inédito de escoteiros

Dentro da Semana Mundial do Escoteiro que iniciou no dia 23, a Direção do Grupo Escoteiro Honório Lemes está apresentando a comunidade um projeto inédito de criação de uma nova tropa de escoteiros envolvendo crianças e jovens do Bairro Rui Ramos, Vila Nova e Canudos em parceria com a AD Madureira na área do antigo Irma, coordenado pelo Chefe Escoteiro Adão Roberto.

Importante projeto pode resgatar uma área importante do município

Através do Grupo Escoteiro Honório Lemes, está sendo criado um projeto para envolver as crianças dos Bairros Canudos, Rui Ramos e Vila Nova, especialmente aqueles que moram em volta da área do Irma e alunos da escola Oswaldo Dorneles.

Num primeiro encontro a quadra foi limpa, contracenando com a situação do prédio que está sendo deteriorado. Segundo Adão Roberto, a ideia é começar com algumas ações para a comunidade ajudar a preservar o local, procurando envolver a as pessoas com atividades no local.

O lançamento oficial do projeto está programado para o próximo dia 29, às 17hs, com presença de autoridades e comunidade.

Área foi limpa e mais instalações podem ser preservadas com ajuda da comunidade

As atividades do Grupo Escoteiro Honório Lemes tem como base o civismo, onde eles resgatam o uso dos mastros e o hasteamento das bandeiras, o que foi prontamente montado no Irma.

Projeto teve boa adesão nas comunidades dos Canudos, Vila Nova e Rui Ramos

O Grupo Escoteiro Honório Lemes foi fundado em 1990 e tem sua sede e importante apoio no anexo a AABB, com suas atividades aos sábados das 14 às 17hs. Informações pelo 999566385.

Jovens escoteiros do projeto no bairro Rui Ramos



Fotos: Grupo Escoteiro Honório Lemes