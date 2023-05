Baita Voz Festival vai contemplar estudantes de três escolas de Alegrete

Em Alegrete, o projeto Baita Voz Festival ganha vida através do músico da terra Gui Mendes que possibilitará no mínimo a 12 jovens em vulnerabilidade social de 3 escolas do município, aprendizado, vivência e novas experiências relacionadas a arte e a cultura.

O Projeto Baita Voz Festival apresenta um cronograma no dia 14 de junho de 2023 das 8h às 12h na Escola Estadual de Ensino Fundamental Eduardo Vargas. Dia 15 de junho de 2023 das 8h às 12h na Escola Municipal Lions Clube e dia 16 de junho de 2023 das 8h às 12h na Escola Estadual de 1º Grau Farroupilha.

Os inscritos irão participar de workshops de musicalização, técnica vocal, presença de palco e assessoria

artística com os alunos participantes do Projeto Baita Voz Festival. As atividades do Baita Voz Festival serão ministrados pelo músico, cantor, compositor, produtor musical e diretor da produtora Fone Music Gui Mendes. Vale ressaltar que a participação é com músicas covers e gêneros musicais diversificados.

Após o workshop no espaço escolar com os alunosacontecerão as apresentações do Baita Voz Festival.

As vozes vencedoras do Baita Voz Festival serão escolhidas por jurados convidados que farão avaliação de afinação, interpretação, timbre vocal e presença de palco, o resultado dos vencedores será divulgado no final de cada manhã nas escolas que receberão o projeto.



O show de encerramento dos 3 dias do Baita Voz Festival será realizado no formato voz e violão pelo cantor e idealizador do projeto Gui Mendes. Os vencedores de cada escola serão contemplados com um troféu e uma gravação profissional de 1 playback no Studio Fone Music, as gravações no estúdio com

os vencedores acontecerão nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 das 14h30min às 18h30min.

O Baita Voz Festival é um projeto financiado com recursos contemplados no Edital da Semana da Arte e Cultura de Alegrete (Edital do Concurso Nº 02/2022 – Universidade Federal do Pampa/Unipampa.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e entregar na secretaria da escola até dia 06 de junho de 2023. Dúvidas e esclarecimentos entrar em contato pelo telefone (55) 999 576718.