Baixa imunização da pólio pode trazer doença de volta

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A poliomielite está erradicada no Brasil há muitos anos, mas os baixos números da campanha de vacinação no país e os surtos registrados em outros países preocupam especialistas, que temem uma volta da doença.

A campanha que foi prorrogada e termina neste dia 30, registra um número abaixo da meta aqui em Alegrete. Dos 95% de crianças de 1 ano até cinco anos incompletos que devem ser vacinados, aqui foram imunizados 67% da meta.

A enfermeira do setor de imunizações, Diane Ceollin diz que os pais ou resposáveis que ainda não levaram seus filhos para tomar a vacina da polio que procurem a sua unidade de saúde ou vá ao Posto Central para que a criança receba a proteçaõ.

O jeito mais comum de pegar pólio é pelo contato oral com objetos e alimentos mal lavados e água contaminada por fezes de pessoas infectadas. Isso porque, depois que o vírus entra no organismo, ele se multiplica no intestino e é expelido quando a pessoa vai ao banheiro.

Também existe a transmissão por gotículas que ficam suspensas no ar quando a gente fala, tosse ou espirra, mas é menos comum.