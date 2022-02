Baixa umidade do ar e poluição por queimadas acentuam problemas respiratórios

A falta de chuva e a baixa umidade do ar causa, também, transtornos respiratórios. Outro agravante são as queimadas que geram intensa poluição em Alegrete, como aconteceu na noite de domingo com a fumaça do grande incêndio em São Tomé na Argentina, que encobriu toda a cidade.

Além dessas situações, moradores de bairros próximos às grandes indústrias de arroz de Alegrete, reclamam de fumaça escura que estaria saindo das turbinas das Usinas e aumentando ainda mais a poluição do ar.

Um militar aposentado que teve Covid e ficou com parte do pulmão comprometido, relata que a situação ficou bem difícil nestes últimos dias.

Uma usina próxima é a da CAAL que, de acordo com técnicos, anualmente é feita a operação de manutenção de todos os equipamentos da Usina Termoelétrica da Cooperativa.

Explicam que entre estes ajustes acontece a troca dos elementos filtrantes que evitam a emissão de poluentes particulados para o ambiente. Nesta última troca de filtros ocorreu problema na instalação dos equipamentos, além de picos de fumaça durante a ramonagem e aquecimento dos sistemas, ambos processos necessários para o bom funcionamento da Usina. Ramonagem é a operação efetuada para remover a fuligem dos tubos de uma caldeira em funcionamento, lançando jato de vapor na superfície externa dos tubos. Para este período de ajustes de trabalho com o filtro também existe autorização dos órgãos ambientais. Além disso, testes de emissão são realizados anualmente, que por coincidência, foi efetuado na semana passada, sendo aprovada sem apontamentos a planta de geração de energia da CAAL, cumprindo todos os protocolos exigidos pelos meios fiscalizadores.