Baixa umidade do ar exige muita água para não prejudicar a saúde

O índice de umidade relativa (UR) ideal para todos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50%-60%. Acima ou abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde e aos bens materiais.

Nos últimos dias o índice chegou a menos de 35% e isso é preocupante. Com baixa umidade do ar é necessário que as pessoas bebam muita água para manter o corpo hidratado e a regulação da pressão arterial.

-Esse tempo excessivamente quente e seco, provoca alteração na pressão arterial. As pessoas sentem fraqueza, tontura e para evitar isso devem ingerir muito líquido, porque a tendência é de que a pressão arterial baixe e as pessoas se sintam muito mal, alerta o médico Dr Nelson Cárus.

Desidratação corporal pode causar, também, sangramento no nariz, pele e olhos irritados são algumas das reações à baixa umidade. “Ocorre um ressecamento da pele e de todas as mucosas, principalmente do trato respiratório, nariz, boca, laringe e pulmão.