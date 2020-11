Baixo acumulado de chuva e temperatura em elevação nos próximos dias em Alegrete

A expectativa de chuva com baixo acumulado na manhã desta segunda-feira (9), se confirmou. A segunda-feira será de sol no restante do dia. A mínima de 17ºC, e a máxima vai a 26ºC.

Segundo dados da Estação Alegrete da CPRM, na última atualização foram registrados apenas 1,6 milímetros nas últimas horas. Conforme dados técnicos do Serviço Geológico do Brasil, o prognóstico climático está apontando para mais um período longo de estiagem na região.

Conforme previsão do site Climatempo, o sol aparecerá entre nuvens até a quarta-feira (11). A partir da quinta-feira (12), espera-se tempo ensolarado. O vento soprará de forma mais intensa no fim da terça-feira (10), com rajadas de Sul e Sudeste com pouco mais de 40km/h.

A temperatura sobe e chegará aos 33°C até o sábado (14). Na semana que vem, há previsão de chuva fraca (inferior aos 5mm) no domingo (15) e posterior queda de temperatura até os 13°C na quarta-feira da semana que vem (18).

Júlio Cesar Santos Foto: Eduardo Silveira