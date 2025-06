Balão pega fogo e cai em Santa Catarina; 8 pessoas morrem e 13 sobrevivem

O que aconteceu

Oito pessoas morreram e treze sobreviveram. Inicialmente, os bombeiros disseram que havia 22 pessoas no balão, mas o número foi corrigido.

Sobreviventes foram encaminhados a hospitais próximos, segundo o Corpo de Bombeiros. O estado de saúde das vítimas não foi informado, mas a corporação disse que todos já estão sendo atendidos e avaliados.

Imagens publicadas nas redes sociais registraram o momento em que o balão cai. A lona pega fogo, e o cesto se solta de uma altura considerável do chão.

Ocorrência ainda está em andamento. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda não se sabe se há feridos no solo, ou se as chamas já foram apagadas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a lona caiu em um lugar de mata.

Polícia Civil vai investigar

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, disse que o órgão vai apurar o que aconteceu, em conjunto com a Polícia Científica. “Dia de luto”, escreveu ele nas redes sociais.

Governador Jorginho Mello (PL-SC) e a Prefeitura de Praia Grande lamentaram. Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado”, falou o governador. “A Prefeitura de Praia Grande manifesta sua solidariedade às famílias envolvidas no acidente de balão. […] Equipes municipais foram mobilizadas para prestar atendimento às famílias e colaborar na apuração dos fatos”, disse a prefeitura.

Cidade é destino tradicional de balonismo no estado. Praia Grande fica na região dos Aparados da Serra e é conhecida como “capital dos cânions”.

Este é o segundo acidente de balão em menos de uma semana. No último domingo, um balão caiu em Capela do Alto, na região de Boituva, no interior de São Paulo, e matou uma mulher. O piloto foi preso por imperícia, informou a Secretaria de Segurança Pública paulista, que disse que ele tentou pousar várias vezes em áreas inadequadas.

Fonte: G1